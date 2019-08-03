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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 19815 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 107134 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105511 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134114 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143017 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129315 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129921 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131173 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153308 просмотра

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Завтра в Киевской области без существенных осадков

Завтра в Киевской области без существенных осадков

Киев  •  УНН

 • 9516 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киевской области завтра ожидается без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

“Завтра в Киевской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°”, — говорится в сообщении.

Также, в Киеве 4 августа переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

Напомним, в отдельных регионах Украины на воскресенье, 4 августа, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы и шквальный ветер.

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