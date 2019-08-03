Завтра в Киевской области без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Киевской области завтра ожидается без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
“Завтра в Киевской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°”, — говорится в сообщении.
Также, в Киеве 4 августа переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.
Напомним, в отдельных регионах Украины на воскресенье, 4 августа, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы и шквальный ветер.