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На Київ насувається гроза

На Київ насувається гроза

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У найближчі години у Києві та області очікуються грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 2 серпня гроза, шквал 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий)”, — повідомили синоптики.

Як повідомляв УНН, в окремих регіонах України на неділю, 4 серпня, оголошено штормове попередження. Очікуються грози та шквальний вітер.

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