На Київ насувається гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У найближчі години у Києві та області очікуються грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 2 серпня гроза, шквал 15-20 м/с ( I рівень небезпечності, жовтий)”, — повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, в окремих регіонах України на неділю, 4 серпня, оголошено штормове попередження. Очікуються грози та шквальний вітер.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потоп на столичних Дорогожичах: рятувальники відкачують воду більше трьох годин