Завтра на Київщині без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Київській області завтра очікується без істотних опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“Завтра в Київській області, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°”, — йдеться в повідомленні.
Також, в Києві 4 серпня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.
Нагадаємо, в окремих регіонах України на неділю, 4 серпня, оголошено штормове попередження. Очікуються грози та шквальний вітер.