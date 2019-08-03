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Завтра на Київщині без істотних опадів

Завтра на Київщині без істотних опадів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Київській області завтра очікується без істотних опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

“Завтра в Київській області, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°”, — йдеться в повідомленні.

Також, в Києві 4 серпня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Нагадаємо, в окремих регіонах України на неділю, 4 серпня, оголошено штормове попередження. Очікуються грози та шквальний вітер.

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