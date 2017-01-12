Завтра на дорогах Украины ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Завтра, 13 января на дорогах страны ожидается гололедица. Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
Завтра, 13 января ночью в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях, днем в Украине, кроме Харьковской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с; днем в Закарпатской области сильные осадки.
В то же время, в Киевской области 13 января на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с.