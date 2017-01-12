Завтра на дорогах України очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Завтра, 13 січня на дорогах країни очікується ожеледиця. Про це повідомила прес-служба ДСНС України на свої сторінці у Facebook, передає УНН.
Завтра, 13 січня вночі у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях, вдень в Україні, крім Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, пориви вітру 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с; вдень на Закарпатті сильні опади.
Водночас, на Київщині 13 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с.