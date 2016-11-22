Завтра Lufthansa отменит около 900 рейсов из-за забастовки пилотов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Немецкая авиакомпания Lufthansa в среду отменит 876 рейсов из-за забастовки пилотов. Об этом сообщает пресс-службы компании, передает УНН со ссылкой на BBC.
На сегодня, как говорится, были запланированы около трех тысяч рейсов, из которых будут выполнены 2124. Отмена вылетов коснется около 100 тыс. пассажиров по всему миру.
"Lufthansa приносит извинения всем своим клиентам, которых коснулась забастовка. ... Lufthansa прилагает все усилия для того, чтобы максимально информировать клиентов и, по возможности, предоставить им возможность воспользоваться другими авиакомпаниями", - говорится в сообщении.
Профсоюз пилотов гражданской авиации Германии Cockpit объявил о проведении в Среду 23 ноября очередной забастовки пилотов Lufthansa и ее дочерней компании Eurowings.
Забастовка с требованием повысить зарплату пилотам начнется в полночь по киевскому времени и продлится сутки.
Пилоты авиакомпании отмечают, что их зарплаты в течение пяти лет были заморожены и требуют увеличить их на 3,6% за каждый год заморозки, то есть всего более чем на 20%.
Это уже 14-я забастовка пилотов компании с апреля 2014 года.