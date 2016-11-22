Завтра Lufthansa скасує майже 900 рейсів через страйк пілотів

На цей день, як зазначається, було заплановано близько трьох тисяч рейсів, з яких будуть виконані 2124. Скасування вильотів торкнуться близько 100 тисяч пасажирів по всьому світу.

“Lufthansa приносить вибачення всім своїм клієнтам, яких торкнулася страйк. ... Lufthansa докладає всіх зусиль для того, щоб максимально інформувати клієнтів і, по можливості, надати їм можливість скористатися іншими авіакомпаніями”, — йдеться в повідомленні.

Профспілка пілотів цивільної авіації Німеччини Cockpit оголосила про проведення у середу 23 листопада чергового страйку пілотів Lufthansa і її дочірньої компанії Eurowings.

Страйк з вимогою підвищити зарплату пілотам розпочнеться опівночі за київським часом і триватиме добу.

Пілоти авіакомпанії зазначають, що їхні зарплати протягом п’яти років були заморожені і вимагають збільшити їх на 3,6% за кожен рік заморозки, тобто загалом більш ніж на 20%.

Це вже 14-й страйк пілотів компанії з квітня 2014 року.