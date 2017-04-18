Завтра Кабинет министров Украины соберется на очередное заседание

"19 апреля под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства. Начало - в 11:00", - говорится в сообщении.

В повестке дня заседания, в частности, рассмотрение вопроса о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины № 1134 от 17 августа 2002 года о порядке распределения в 2017 году конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Как сообщал УНН 17 апреля, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство планирует внести в ВР законопроект о пенсионной реформе до 16 мая.

14 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о готовности нести ответственность за предложенные реформы.