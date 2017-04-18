Завтра Кабінет міністрів України збереться на чергове засідання

"19 квітня під головуванням прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду. Початок - об 11:00", - йдеться у повідомленні.

В порядку денному засідання, зокрема, розгляд питання про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України № 1134 від 17 серпня 2002 pоку щодо порядку розподілу у 2017 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та повʼязаного з корупцією правопорушення.

Як повідомляв УНН 17 квітня, міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив, що уряд планує внести до ВР законопроект про пенсійну реформу до 16 травня.

14 квітня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про готовність нести відповідальність за запропоновані реформи.