Завладели почти 1 млн грн во время ремонта школы: заместителю мэра Днепра и подрядчику сообщили о подозрении

Цитата

"... сообщено о подозрении должностному лицу Днепровского горсовета и директору частного предприятия.

Им инкриминируют растрату, присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и служебный подлог (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, департамент городского совета заключил с предприятием-подрядчиком ряд договоров о проведении строительных работ по капитальному ремонту крыши одной из школ города.

После выполнения ремонтных работ директор предприятия внес в сметную документацию цены на стройматериалы, которые в 2 раза превышают рыночные. Несмотря на это, заместитель мэра подписала акты и скрепила печатью.

Таким образом на счет частного предприятия безосновательно перечислено почти 1 млн грн из городского бюджета.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в помещениях горсовета и предприятия.