Заволоділи майже 1 млн грн під час ремонту школи: заступниці мера Дніпра та підряднику повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Заступниці мера Дніпра та підряднику повідомили про підозру за фактом заволодіння майже 1 млн грн під час ремонту школи, передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.
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"... повідомлено про підозру посадовій особі Дніпровської міськради та директору приватного підприємства.
Їм інкримінують розтрату, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї із шкіл міста.
Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2 рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала акти та скріпила печаткою.
Таким чином на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 млн грн з міського бюджету.
Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, у приміщеннях міськради та підприємства.