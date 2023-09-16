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Заволоділи майже 1 млн грн під час ремонту школи: заступниці мера Дніпра та підряднику повідомили про підозру

Заволоділи майже 1 млн грн під час ремонту школи: заступниці мера Дніпра та підряднику повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 224474 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Заступниці мера Дніпра та підряднику повідомили про підозру за фактом заволодіння майже 1 млн грн під час ремонту школи, передає УНН із посиланням на Офіс генпрокурора.

Цитата

"... повідомлено про підозру посадовій особі Дніпровської міськради та директору приватного підприємства.

Їм інкримінують розтрату, привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї із шкіл міста.

Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будматеріали, які в 2 рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала акти та скріпила печаткою.

Таким чином на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 млн грн з міського бюджету.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, у приміщеннях міськради та підприємства.

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