Завладели 1,32 млрд грн ГП "Заря" - "Машпроект": пяти людям сообщили о подозрении

ukru
10:29 • 16491 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 100121 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 123608 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 152136 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 185323 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 136616 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 126992 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 173754 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116824 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123236 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 104419 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 114636 просмотра
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 35245 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 105895 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 63367 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 152136 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 185323 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 129951 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 136811 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 173754 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 17404 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 105895 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 150921 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 158060 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 162179 просмотра
Актуальное
Завладели 1,32 млрд грн ГП "Заря" - "Машпроект": пяти людям сообщили о подозрении

Завладели 1,32 млрд грн ГП "Заря" - "Машпроект": пяти людям сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 189184 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Экс-руководителям государственного предприятия “Научно-производственный комплекс газотурбостроения “Зоря” — “Машпроект” и директору частной компании-нерезидента сообщили о подозрении в завладении в составе организованной группы средствами ГП на сумму 62 млн долларов или 1,32 млрд грн, передает УНН со ссылкой на НАБУ.

Детали

По данным НАБУ, под подозрением:

четыре бывшие генеральные директора ГП “НПКГ “Зоря” — “Машпроект”;
директор частной компании-нерезидента.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Двум из них, экс-директору ГП и директору частной компании-нерезидента, также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие установило, что руководство ГП “НПКГ “Зоря” — “Машпроект”, которое экспортировало продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами госпредприятия. Для этого с компанией-нерезидентом заключили ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия по заключению с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.

В результате в течение 2013-2018 гг. на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 млн долл. в качестве оплаты за мнимые агентские услуги. Нанесение ГП убытков на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства легализовались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-руководителям ГП, добавили в НАБУ.

Во время следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в более 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить “отмывание” незаконно полученных от ГП средств в размере 795 тыс. долл. и более 222 тыс. евро. Международное сотрудничество в производстве продолжается.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица возможно причастны к совершению этого преступления", - резюмировали в НАБУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы