Завладели 1,32 млрд грн ГП "Заря" - "Машпроект": пяти людям сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Экс-руководителям государственного предприятия “Научно-производственный комплекс газотурбостроения “Зоря” — “Машпроект” и директору частной компании-нерезидента сообщили о подозрении в завладении в составе организованной группы средствами ГП на сумму 62 млн долларов или 1,32 млрд грн, передает УНН со ссылкой на НАБУ.
Детали
По данным НАБУ, под подозрением:
четыре бывшие генеральные директора ГП “НПКГ “Зоря” — “Машпроект”;
директор частной компании-нерезидента.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Двум из них, экс-директору ГП и директору частной компании-нерезидента, также инкриминируют ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Следствие установило, что руководство ГП “НПКГ “Зоря” — “Машпроект”, которое экспортировало продукцию собственного производства за границу, организовало схему завладения средствами госпредприятия. Для этого с компанией-нерезидентом заключили ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску и проведению переговоров с потенциальными покупателями продукции госпредприятия по заключению с ними соответствующих внешнеэкономических контрактов.
В результате в течение 2013-2018 гг. на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 61,98 млн долл. в качестве оплаты за мнимые агентские услуги. Нанесение ГП убытков на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы. В дальнейшем средства легализовались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-руководителям ГП, добавили в НАБУ.
Во время следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в более 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить “отмывание” незаконно полученных от ГП средств в размере 795 тыс. долл. и более 222 тыс. евро. Международное сотрудничество в производстве продолжается.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Устанавливаются другие лица возможно причастны к совершению этого преступления", - резюмировали в НАБУ.