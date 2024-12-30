Заводы российских миллиардеров тайно поставляют химикаты для военной промышленности рф - Reuters

Химические заводы, основанные или принадлежащие некоторым из самых богатых людей россии, поставляют ингредиенты на заводы по производству взрывчатки, используемой российскими военными для войны против Украины. Об этом пишет агенство Reuters, передает УНН.

Детали

Reuters выявило пять химических компаний, которые поставляли более 75% ключевых химикатов для крупнейших российских заводов по производству взрывчатки с начала полномасштабной войны до сентября этого года, долями которых владеют пять миллиардеров, находящихся под санкциями Запада.

Проведенный анализ впервые показывает, насколько сильно заводы, составляющие часть военной машины россии, зависят от этих людей и их компаний, отмечает Reuters.

Среди миллиардеров - Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси", и Вагит Алекперов, которого в апреле Forbes признал самым богатым человеком россии с состоянием, оцениваемым в 28,6 миллиарда долларов.

Лондонская компания Evraz, в которой Амбрамовичу принадлежит 28% акций, заявила, что поставляла химикаты "только для гражданского использования". Лукойл, нефтеперерабатывающая компания, в которой Алекперову принадлежит доля, заявила, что "не производит взрывчатых веществ или любых связанных с ними компонентов".

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Чтобы определить, откуда основные российские заводы по производству боеприпасов получали свои поставки, агентство Reuters проанализировало движение более 600 000 железнодорожных грузов, перевозивших химикаты, необходимые для изготовления взрывчатки, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года по сентябрь 2024 года.

Данные показали, что компании миллиардеров поставляли жизненно важные ингредиенты на пять заводов по производству взрывчатки и пороха в россии, на которые распространяются западные санкции. Эти заводы являются дочерними предприятиями гигантского российского государственного производителя оружия и автопроизводителя "Ростех".

По данным Reuters, четыре химические компании были поставщиками четырех производителей взрывчатки.

По мнению нескольких экспертов этот анализ является новым доказательством того, что стратегия Запада по введению санкций против россии как наказание за ее вторжение в Украину не смогла остановить ее военное производство.

В то время как сами миллиардеры находятся под западными санкциями, химические компании, о которых идет речь, в основном избежали крупных финансовых штрафов или запретов на импорт критически важных товаров из США или Европейского союза.

Большая часть продукции этих химических заводов - это гражданские товары, такие как удобрения, которые имеют решающее значение для сельского хозяйства. Давняя политика Запада освобождает продовольствие от санкций, чтобы предотвратить голод и дипломатическую реакцию со стороны развивающихся стран.

В число пяти заводов по производству боеприпасов, поставляемых компаниями миллиардеров, входит крупный завод имени Свердлова в Дзержинске. По словам представителя украинской разведки, этот завод является единственным в россии производителем пластических взрывчатых веществ HMX и RDX, которые используются в артиллерии и ракетах.

По данным железной дороги, химикаты на "Свердлов" поставляют два завода компании "Еврохим", основанной российским миллиардером Андреем Мельниченко.

"Еврохим" - один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Его завод "Невинномысский азот" на юго-западе россии отправил по меньшей мере 38 000 метрических тонн уксусной кислоты Свердлову во время войны в Украине, согласно анализу железнодорожных данных, проведенному Reuters.

Второй завод "Еврохима", "Новомосковский азот", за тот же период отправил Свердлову около 5 000 тонн азотной кислоты, свидетельствуют данные железной дороги.

И уксусную, и азотную кислоту используют для производства HMX и RDX.

Согласно расчетам Reuters, основанным на научной литературе и проверенным экспертом по взрывчатым веществам, из 5 000 тонн азотной кислоты можно изготовить 3 000 тонн RDX, что достаточно для наполнения 500 000 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Налоговые накладные, изученные Reuters, подтвердили, что "Еврохим" был поставщиком Свердлова в прошлом году.