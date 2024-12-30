Заводи російських мільярдерів таємно постачають хімікати для військової промисловості рф - Reuters

Хімічні заводи, засновані або які належать деяким із найбагатших людей росії, постачають інгредієнти на заводи з виробництва вибухівки, використовуваної російськими військовими для війни проти України. Про це пише агенство Reuters, передає УНН.

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Reuters виявило п'ять хімічних компаній, які постачали понад 75% ключових хімікатів для найбільших російських заводів із виробництва вибухівки від початку повномасштабної війни до вересня цього року, частками яких володіють п'ять мільярдерів, що перебувають під санкціями Заходу.

Проведений аналіз уперше показує, наскільки сильно заводи, що становлять частину військової машини росії, залежать від цих людей та їхніх компаній, зазначає Reuters.

Серед мільярдерів - Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу "Челсі", і Вагіт Алекперов, якого у квітні Forbes визнав найбагатшою людиною росії зі статками, оцінюваними у 28,6 мільярда доларів.

Лондонська компанія Evraz, в якій Амбрамовичу належить 28% акцій, заявила, що постачала хімікати "тільки для цивільного використання". Лукойл, нафтопереробна компанія, в якій Алекперову належить частка, заявила, що "не виробляє вибухових речовин або будь-яких пов'язаних із ними компонентів".

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Щоб визначити, звідки основні російські заводи з виробництва боєприпасів отримували свої поставки, агентство Reuters проаналізувало рух понад 600 000 залізничних вантажів, що перевозили хімікати, необхідні для виготовлення вибухівки, з моменту вторгнення в Україну в лютому 2022 року по вересень 2024 року.

Дані засвідчили, що компанії мільярдерів постачали життєво важливі інгредієнти на п'ять заводів із виробництва вибухівки та пороху в росії, на які поширюються західні санкції. Ці заводи є дочірніми підприємствами гігантського російського державного виробника зброї та автовиробника "Ростех".

За даними Reuters, чотири хімічні компанії були постачальниками чотирьох виробників вибухівки.

На думку кількох експертів цей аналіз є новим доказом того, що стратегія Заходу щодо запровадження санкцій проти росії як покарання за її вторгнення в Україну не змогла зупинити її військове виробництво.

У той час як самі мільярдери перебувають під західними санкціями, хімічні компанії, про які йдеться, здебільшого уникли великих фінансових штрафів або заборон на імпорт критично важливих товарів зі США або Європейського союзу.

Більша частина продукції цих хімічних заводів - це цивільні товари, як-от добрива, які мають вирішальне значення для сільського господарства. Давня політика Заходу звільняє продовольство від санкцій, щоб запобігти голоду і дипломатичній реакції з боку країн, що розвиваються.

До числа п'яти заводів із виробництва боєприпасів, що поставляються компаніями мільярдерів, входить великий завод імені Свердлова в Дзержинську. За словами представника української розвідки, цей завод є єдиним у росії виробником пластичних вибухових речовин HMX і RDX, які використовуються в артилерії і ракетах.

За даними залізниці, хімікати на "Свердлов" постачають два заводи компанії "Єврохім", заснованої російським мільярдером Андрієм Мельниченком.

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"Єврохім" - один із найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Його завод "Невинномиський азот" на південному заході росії відправив щонайменше 38 000 метричних тонн оцтової кислоти Свердлову під час війни в Україні, згідно з аналізом залізничних даних, проведеним Reuters.

Другий завод "Єврохіму", "Новомосковський азот", за той самий період відправив Свердлову близько 5 000 тонн азотної кислоти, свідчать дані залізниці.

І оцтову, і азотну кислоту використовують для виробництва HMX і RDX.

Згідно з розрахунками Reuters, що ґрунтуються на науковій літературі та перевірені експертом із вибухових речовин, із 5 000 тонн азотної кислоти можна виготовити 3 000 тонн RDX, що достатньо для наповнення 500 000 великокаліберних артилерійських снарядів.

Податкові накладні, вивчені Reuters, підтвердили, що "Єврохім" був постачальником Свердлова минулого року.