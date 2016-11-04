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Завод в Луганской области сливал тонны вредных химотходов в реку - СБУ

Завод в Луганской области сливал тонны вредных химотходов в реку - СБУ

Киев • УНН

 • 8838 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Луганской области СБУ выявила нарушения правил охраны вод одним из предприятий химической промышленности региона. При осуществлении хозяйственной деятельности завод сливал в реку Северский Донец тонны вредных химических отходов, что привело к существенному загрязнению и изменению свойств воды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, по информации СБУ, несмотря на то, что на территории предприятия есть специальный шламоотстойник для нейтрализации вредных свойств отходов химического производства, руководство завода решило сэкономить на экологических мероприятиях и утилизации отходов и просто сбрасывать их в реку.

"Под водой проложили трубу, по которой по меньшей мере с 2014 года в Северский Донец предприятие выбрасывало тонны химикатов. В то же время шламоотстойник не работал и находился в запущенном состоянии", - говорится в сообщении.

Таким образом завод загрязнил 10 км акватории реки, которая обогащает питьевые горизонты Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и других населенных пунктов, является местом отдыха населения и крупнейшим магистральным каналом для мелиорации земель региона. В этой зоне исчезла водная фауна и погибли водоросли.

Так, с привлечением специалистов-экологов и работников водолазной службы сотрудники СБУ задокументировали противоправную деятельность должностных лиц химпредприятия. Экологи подсчитывают ущерб, нанесенный окружающей среде.

По материалам СБУ прокуратура Луганской области начала досудебное расследование по ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, по оценкам экспертов, в Украине катастрофическая ситуация в экологии.

Особенно это касается сферы утилизации опасных отходов.

Третий год подряд министерство экологии и природных ресурсов не выделяет средства на финансирование решения проблем в сфере опасных отходов, которых в Украине накопилось уже более 12 млн тонн. Аргументирует это отсутствием средств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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