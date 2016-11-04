Завод на Луганщині зливав тонни шкідливих хімвідходів у річку - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Луганській області СБУ виявила порушення правил охорони вод одним із підприємств хімічної промисловості регіону. Під час здійснення господарської діяльності завод зливав у річку Сіверський Донець тонни шкідливих хімічних відходів, що призвело до суттєвого забруднення та зміни властивостей води, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Так, за інформацією СБУ, не зважаючи на те, що на території підприємства є спеціальний шламовідстійник для нейтралізації шкідливих властивостей відходів хімічного виробництва, керівництво заводу вирішило заощадити на екологічних заходах та утилізації відходів і просто скидати їх у ріку.
"Під водою було прокладено трубу, через яку щонайменше з 2014 року в Сіверський Донець підприємство викидало тонни хімікатів. У той самий час шламовідстійник не працював та перебував у занедбаному стані", - йдеться у повідомленні.
Таким чином завод забруднив 10 км акваторії ріки, яка збагачує питні горизонти Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та інших населених пунктів, є місцем відпочинку населення та найбільшим магістральним каналом для меліорації земель регіону. У цій зоні зникла водна фауна та загинули водорості.
Так, із залученням фахівців-екологів та працівників водолазної служби співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність посадовців хімпідприємства. Екологи підраховують збитки, завдані навколишньому середовищу.
За матеріалами СБУ прокуратура Луганської області розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.242 (порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, за оцінками експертів, в Україні катастрофічна ситуація в екології.
Особливо це стосується сфери утилізації небезпечних відходів.
Третій рік поспіль міністерство екології та природних ресурсів не виділяє кошти на фінансування вирішення проблем у сфері небезпечних відходів, яких в Україні накопичилось вже більше 12 млн тонн. Аргументує це відсутністю коштів.