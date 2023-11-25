Зависит успешное окончание войны в Украине: Арахамия назвал один из факторов

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что украинским политикам за рубежом следует брать пример с традиции американцев, которые не выносят наружу свои внутренние распри. От этого зависит, чем и как закончится война в Украине. Об этом он сказал в интервью Наталье Мосейчук, передает УНН.

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По его словам, в нынешней ситуации многое зависит не только от Украины и государства-агрессора, но и от многих других заинтересованных сторон, поэтому украинским политикам нужно демонстрировать свое единство, хотя бы за рубежом.

"Американцы очень большие распри имеют внутри, но когда они приезжают к нам или просто выезжают за границу своей страны, они всегда говорят очень "респект" президенту, даже если они республиканцы, неважно. Они о своей стране - только хорошее. А у нас, к сожалению, такой традиции это нет", - заметил лидер крупнейшей парламентской фракции.

Арахамия подчеркнул, что упреки оппозиции в адрес власти во время зарубежных поездок "берут потом на вооружение наши враги и используют против нас".

"Нам надо нарабатывать такую традицию, что когда мы выезжаем наружу - мы все вместе одна команда, приехали обратно - можем поубивать здесь друг друга", - резюмировал он.