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Завершилось досудебное расследование в отношении двух полицейских-коррупционеров в Одесской области

Завершилось досудебное расследование в отношении двух полицейских-коррупционеров в Одесской области

Киев • УНН

 • 7168 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Следователи прокуратуры Одесской области завершили досудебное расследование в отношении двух бывших сотрудников патрульной полиции по подозрению в вымогательстве и получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

Обвинительный акт относительно указанных лиц направлен в Малиновский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в июне прошлого года патрульные полицейские остановили автомобиль и, установив нарушения в действиях водителя, вместо составления административного протокола, потребовали и получили 7 тыс. грн за непривлечение его к ответственности.

Кроме того, прокуратура в декабря 2016 года добилась в суде реального наказания в виде 5 лет лишения свободы двум бывшим милиционерам. В ходе следствия установлено, что в 2014 году сотрудники УБОПа вместе с начальником областного управления пенсионного фонда требовали и получили от подчиненного работника фонда 5 тыс. долл. США за оставление его в должности.

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