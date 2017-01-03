Завершилося досудове розслідування щодо двох поліцейських-корупціонерів на Одещині

Обвинувальний акт щодо вказаних осіб направлено до Малиновського районного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у червні минулого року патрульні поліцейські зупинили автомобіль та, встановивши порушення у діях водія, замість складання адміністративного протоколу, почали вимагати та одержали 7 тис. грн за не притягнення його до відповідальності.

Крім того, прокуратура у грудні 2016 року домоглася у суді реального покарання у вигляді 5 років позбавлення волі двом колишнім міліціонерам. У ході слідства встановлено, що у 2014 році співробітники УБОЗу разом із начальником обласного управління пенсійного фонду вимагали та одержали від підлеглого працівника фонду 5 тис. дол. США за залишення його на посаді.