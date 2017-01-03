Завершилося досудове розслідування щодо двох поліцейських-корупціонерів на Одещині

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Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 3 січня. УНН. Слідчі прокуратури Одеської області завершили досудове розслідування щодо двох колишніх працівників патрульної поліції за підозрою у вимаганні та отриманні хабара (ч.3 ст.368 КК України). Про це УНН повідомляє із посиланням на прокуратуру Одеської області.

Обвинувальний акт щодо вказаних осіб направлено до Малиновського районного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, у червні минулого року патрульні поліцейські зупинили автомобіль та, встановивши порушення у діях водія, замість складання адміністративного протоколу, почали вимагати та одержали 7 тис. грн за не притягнення його до відповідальності.

Крім того, прокуратура у грудні 2016 року домоглася у суді реального покарання у вигляді 5 років позбавлення волі двом колишнім міліціонерам. У ході слідства встановлено, що у 2014 році співробітники УБОЗу разом із начальником обласного управління пенсійного фонду вимагали та одержали від підлеглого працівника фонду 5 тис. дол. США за залишення його на посаді.

Українські Національні Новини

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