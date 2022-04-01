Завершились переговоры Эрдогана с путиным: что говорят стороны
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Турецкой Республики Реджеп Таип Эрдоган и россии владимир путин завершили переговоры, основной темой которых были мирные переговоры в Стамбуле и развязанная россией против Украины война, пишет УНН.
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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом россии владимиром путиным. В ходе встречи обсуждалась встреча переговорных делегаций россии и Украины в Стамбуле во вторник", - сообщила канцелярия турецкого президента.
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Сообщается, что в ходе встречи Эрдоган заявил, что "позитивная и конструктивная" встреча делегаций в Стамбуле "вселяет надежду на мир".
"Заявив, что для сторон важно действовать со здравым смыслом и поддерживать диалог, президент Эрдоган заявил, что они хотят увенчать свои мирные усилия сближением президента россии путина и Президента Украины Владимира Зеленского", - сообщили в канцелярии.
По данным турецкой стороны, путин поблагодарил Эрдогана за организацию встречи переговорных делегаций в Стамбуле.
В Кремле, по данным росСМИ, информацию об этом подтвердили и сообщили, что путин во время разговора оценивал переговорный процесс.
"Президент россии выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении в Стамбуле 29 марта очередного раунда переговоров российских и украинских представителей", - сообщили в кремле.
Кроме того, сообщается что в разговоре были даны "принципиальные оценки продолжающегося переговорного процесса".
Напомним
Накануне вечером президент Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Обсуждалась встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле.
Позже Эрдоган заявил, что планирует новые переговоры с Зеленским и путиным. Цель - организация встречи президентов.