Завершилися переговори Ердогана з путіним: що кажуть сторони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган і росії володимир путін завершили переговори, основною темою яких були мирні переговори в Стамбулі і розв'язана росією проти України війна, пише УНН.
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"Президент Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. В ході зустрічі обговорювалася зустріч переговорних делегацій росії та України в Стамбулі у вівторок", - повідомила канцелярія турецького президента.
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Повідомляється, що в ході зустрічі Ердоган заявив, що "позитивна і конструктивна" зустріч делегацій в Стамбулі "вселяє надію на мир".
"Заявивши, що для сторін важливо діяти зі здоровим глуздом і підтримувати діалог, президент Ердоган заявив, що вони хочуть увінчати свої мирні зусилля зближенням президента росії путіна і Президента України Володимира Зеленського", - повідомили в канцелярії.
За даними турецької сторони, путін подякував Ердогану за організацію зустрічі переговорних делегацій у Стамбулі.
У Кремлі, за даними росЗМІ, інформацію про це підтвердили і повідомили, що путін під час розмови оцінював переговорний процес.
"Президент Росії висловив вдячність турецькій стороні за сприяння в проведенні в Стамбулі 29 березня чергового раунду переговорів російських і українських представників", - повідомили в Кремлі.
Крім того, повідомляється що в розмові були дані "принципові оцінки триваючого переговорного процесу".
Нагадаємо
Напередодні ввечері президент Ердоган провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським. Обговорювалася зустріч української та російської делегацій у Стамбулі.
Пізніше Ердоган заявив, що планує нові переговори з Зеленським і путіним. Мета - організація зустрічі президентів.