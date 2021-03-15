Завершенння земельной реформы и законы Зеленского по КСУ: что рассмотрит Рада

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Законопроекты, которые стоят в повестке дня на этой неделе, в частности касаются завершения земельной реформы. Об этом во время заседания согласительного совета заявил председатель ВР Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если мы говорим о законопроектах, которые будут выноситься на эту неделю, то это законы, связанные с земельной реформой № 2194 и № 2195. Они завтра будут стоять в повестке дня. Важными вопросом будет направление в КСУ законопроекта № 5133 о нормировании вопроса назначения директора НАБУ и директора ГБР для того, чтобы привести в соответствие с Конституцией... Я уверен, что парламент готов будет присоединиться к решению этого вопроса и как можно скорее рассмотрит его в стенах ВР”, — сказал Разумков.

Детали

По словам председателя ВР, на повестке дня также стоит вопрос, связанный с индустриальными парками. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении.

Председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко добавил, что на этой неделе, фракция предлагает внести в повестку дня проект закона № 4543 о восстановлении приватизации.

“Продолжаем обсуждать важные антикоррупционные законнопроекты, и на этой неделе есть президентские законопроекты о возвращении ответственности за ложное декларирование с лишением свободы”, — добавил он.

В конце заседания председатель ВР добавил, что во время часа вопросов к правительству, Рада заслушает министра здравоохранения Максима Степанова.

Что было раньше

Как сообщал УНН, во время сегодняшнего заседания первая заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк предложила провести заседание СНБО для выработки совместного плана действий всех ветвей власти на случай нового, жесткого локдауна из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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