Завершенння земельної реформи і закони Зеленського по КСУ: що розгляне Рада

Цитата

“Якщо ми говоримо про законопроекти, які будуть виноситися на цей тиждень, то це закони, які пов’язані із земельною реформою № 2194 і № 2195. Вони завтра будуть стояти в порядку денному. Важливими питанням буде направлення до КСУ законопроекту № 5133 про нормування питання призначення директора НАБУ і директора ДБР для того, щоб привести у відповідність до Конституції... Я впевнений, що парламент готовий буде долучитися до вирішення цього питання і якомога швидше розгляне його у стінах ВР”, — сказав Разумков.

Деталі

Зі слів голови ВР, на порядку денному також стоїть питання, пов’язане з індустріальними парками. Законопроект буде розглянуто у першому читанні.

Голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко додав, що на цьому тижні, фракція пропонує внести до порядку денного проект закону № 4543 про відновлення приватизації.

“Продовжуємо обговорювати важливі антикорупційні законопроекти, і на цьому тижні є президентські законопроекти щодо повернення відповідальності за неправдиве декларування, з позбавленням волі”, — додав він.

Наприкінці засідання голова ВР додав, що під час години запитань до уряду, Рада заслухає міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, під час сьогоднішнього засідання перша заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк запропонувала провести засідання РНБО для напрацювання спільного плану дій всіх гілок влади на випадок нового, жорсткого локдауну через зростання захворюваності на коронавірус.