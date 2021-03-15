Третя хвиля COVID: у Раді пропонують зібрати РНБО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Перша заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк пропонує провести засідання РНБО для напрацювання спільного плану дій всіх гілок влади на випадок нового, жорсткого локдауну через зростання захворюваності на коронавірус. Про це Кондратюк заявила на засіданні погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Я вважаю, що зараз, на цьому тижні треба всі зусилля кинути на боротьбу з коронавірусом. Можливо, має бути спільне засідання, окреме, уряду і Верховної Ради. Можливо, більш дієві механізми — це засідання РНБО з цього питання. А саме — напрацювання спільного плану дій всіх гілок влади на випадок нового, жорсткого локдауну, вірогідність якого є дуже високою”, — сказала заступниця голови ВР.

Деталі

З її слів, гілкам влади необхідно обговорити, чи є всі ресурси для розгортання додаткових мобільних госпіталів у країні, чи всього вистачає медикам, коли Україна отримає нові партії вакцин тощо.

Кондратюк запропонувала запросити на годину запитань до уряду прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, водночас спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що прем’єр буде у відрядженні.

На годину запитань до уряду вирішили запросити голову МОЗ Максима Степанова.

Що було раніше

На початку березня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні розпочалася третя хвиля епідемії коронавірусної хвороби COVID-19.

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