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Третья волна COVID: в Раде предлагают собрать СНБО

Третья волна COVID: в Раде предлагают собрать СНБО

Киев  •  УНН

 • 12767 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Первый заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк предлагает провести заседание СНБО для выработки совместного плана действий всех ветвей власти на случай нового, жесткого локдауна из-за роста заболеваемости коронавирус. Об этом Кондратюк заявила на заседании согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я считаю, что сейчас, на этой неделе надо все усилия бросить на борьбу с коронавирусом. Возможно, должно быть совместное заседание, отдельное, правительства и Верховной Рады. Возможно, более действенные механизмы — это заседание СНБО по этому вопросу. А именно — наработка общего плана действий всех ветвей власти на случай нового, жесткого локдауна, вероятность которого очень высока”, — сказала заместитель председателя ВР.

Детали

По ее словам, ветвям власти необходимо обсудить, есть все ресурсы для развертывания дополнительных мобильных госпиталей в стране, всего ли хватает медикам, когда Украина получит новые партии вакцин и тому подобное.

Кондратюк предложила пригласить на час вопросов к правительству премьер-министра Дениса Шмыгаля, одновременно спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что премьер будет в командировке.

На час вопросов к правительству решили пригласить главу Минздрава Максима Степанова.

Что было раньше

В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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