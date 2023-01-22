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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Благодаря выходным несмотря на похолодание по областям выделили больше электричества - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 1279739 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Потребление электричества в Украине несколько увеличилось из-за похолодания. Дефицит остается существенным. Благодаря выходным ко всем областям доведены увеличенные лимиты потребления, в случае их превышения вводят аварийные отключения. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Благодаря выходным несмотря на похолодание по областям выделили больше электричества - Укрэнерго

Детали

По данным Укрэнерго на 22 января ситуация следующая:

  • Потребление электроэнергии: несколько больше чем вчера. Дефицит мощности остается существенным.
  • Причина дефицита: в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Кроме того, по всей территории страны тепло сменяется морозами.
  • Ограничение потребления и отключения: благодаря выходным, несмотря на похолодание, до всех облэнерго доведены несколько больше, чем вчера, лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения. Также в прифронтовых районах Донбасса из-за боевых действий снова были повреждения в сетях оператора системы распределения.
  • Ремонтные работы: "Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше.

Дополнение

Энергосистема Украины уже пережила 12 ракетных атак врага и 14 ударов БПЛА по энергообъектам.

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