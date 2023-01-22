Завдяки вихідним попри похолодання по областях виділили більше електрики - Укренерго

КИЇВ. 22 січня. УНН. Споживання електроенергії в Україні дещо збільшилося через похолодання. Дефіцит залишається суттєвим. Завдяки вихідним до всіх областей доведені збільшені ліміти споживання, у разі їх перевищення вводять аварійні відключення. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.