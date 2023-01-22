Завдяки вихідним попри похолодання по областях виділили більше електрики - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Споживання електроенергії в Україні дещо збільшилося через похолодання. Дефіцит залишається суттєвим. Завдяки вихідним до всіх областей доведені збільшені ліміти споживання, у разі їх перевищення вводять аварійні відключення. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
За даними Укренерго на 22 січня ситуація наступна:
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- Споживання електроенергії: дещо більше ніж учора. Дефіцит потужності залишається суттєвим.
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- Причина дефіциту: внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій. Крім того, по всій території країни тепло змінюється на морози.
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- Обмеження споживання та відключення: завдяки вихідним, попри похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж учора, ліміти споживання на всю добу. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення. Також у прифронтових районах Донеччини через бойові дії знову були пошкодження у мережах оператора системи розподілу.
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- Ремонтні роботи: «Укренерго», виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.
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Доповнення
Енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по енергооб’єктах.