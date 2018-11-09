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Благодаря программе КГГА с энергоэффективных мероприятий, киевляне экономят на отоплении 60% средств

Благодаря программе КГГА с энергоэффективных мероприятий, киевляне экономят на отоплении 60% средств

Киев  •  УНН

 • 7504 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве благодаря программе софинансирования энергоэффективных мероприятий "70/30%" жители одного из жилых домов смогли сэкономить около 60% средств на оплате отопления (более 360 тыс. Грн) за один отопительный сезон. Вместо 31,5 грн за квадратный метр жители многоэтажного дома на проспекте Победы, 127 платили в холодные месяцы отопительного сезона 14-15 гривен. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, инспектируя работу установленного оборудования в рамках программы "70/30%", передает УНН.

"Три года назад городские власти ввели в Киеве программу" 70/30% ", которая предусматривает выполнение энергоэффективных мероприятий в жилых домах ОСМД и ЖСК. Город оплачивает 70% стоимости работ, а жители - собирают вместе еще 30%. В доме на проспекте Победы, 127, ЖСК "Вычислитель-2", которому уже почти 50 лет, в рамках этой программы установили индивидуальный тепловой пункт с системой погодного регулирования. Также в доме выполнили ремонт внутренних сетей, заменили освещение. В результате работы теплового пункта стоимость отопления уменьшилась на 60%, и люди вместо 31,5 грн за квадратный метр отапливаемой площади оплатили в декабре 14,5 грн, а в январе - 15,3 грн, в феврале - 14,9 грн. Это при том, что это одни из самых холодных месяцев отопительного сезона ", - пояснил заместитель председателя КГГА.

Петр Пантелеев акцентировал внимание на том, что благодаря снижению стоимости отопления жители вернули свою долю вложенных средств, а именно 30% (120 тыс. Грн), менее чем за один отопительный сезон.

Заместитель председателя КГГА также посетил дом на бульваре Леси Украинский, 11-А, ЖСК "ЖСК-29", который построен более 60 лет назад. Здесь в рамках программы "70/30%", установлен тепловой пункт. Стоимость услуги отопления в среднем на уменьшилась на 900-1000 гривен.

"Чрезвычайно важно, что мы видим столь впечатляющий экономический эффект для жителей в старых домах, которым по 50-60 лет, где живут разные по возрасту и социальному статусу люди. Но все они, вложив свои средства, вернули их в виде экономии менее чем за один отопительный сезон. При этом улучшили комфорт собственных помещений ", - сказал Петр Пантелеев.

За три года жители более 330 жилых домов приняли участие в программе. На энергомодернизации жилых домов киевлян из бюджета выделили 238 млн грн, а владельцы квартир со своей стороны инвестировали 122 700 000 грн.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что 7 ноября в Киеве уже стартовал прием заявок по программе "70/30%". Дома, где созданы ОСМД или ЖСК, могут предоставить свои заявки на проведение энергоэффективных мероприятий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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