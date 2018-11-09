Завдяки програмі КМДА з енергоефективних заходів, кияни економлять на опаленні 60% коштів

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві завдяки програмі співфінансування енергоефективних заходів “70/30%” мешканці одного із житлових будинків змогли зекономити близько 60% коштів на оплаті опалення (понад 360 тис. грн) за один опалювальний сезон. Замість 31,5 грн за квадратний метр жителі багатоповерхового будинку на проспекті Перемоги, 127 сплачували у найхолодніші місяці опалювального сезону 14-15 гривень. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інспектуючи роботу встановленого обладнання у рамках програми “70/30%”, передає УНН.