Благодаря МХП в Киевской и Винницкой области появились почти 30 комплексов для сортировки мусора
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. При содействии благотворительного фонда «МХП-Громаде» в Киевской и Винницкой областях появилось 27 комплексов с контейнерами для сортировки мусора. Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО «Агрофорт МХП», передает УНН.
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«27 комплектов контейнеров для раздельной сортировки мусора появились в течение прошлого года в селах Киевской и Винницкой областей, где имеются производственные мощности «Агрофорта». Напомним, что проекты были реализованы при содействии Фонда "МХП-Громаде" в рамках конкурсов «Время действовать, Украина!» и «Будь ЭКО», - говорится в сообщении.
Напомним
МХП передал 500 кг зерна кукурузы и пшеницы для гуманитарного штаба Тростянецкой поселковой территориальной громады в Сумской области.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). Учредитель компании – Юрий Косюк.