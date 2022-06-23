Завдяки МХП на Київщині та Вінниччині з'явилися майже 30 комплексів для сортування сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. За сприяння благодійного фонду «МХП-Громаді» у Київській та Вінницькій областях з‘явилося 27 комплексів з контейнерами для сортування сміття. Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Агрофорт МХП», передає УНН.
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«27 комплектів контейнерів для роздільного сортування сміття з’явилися протягом минулого року в селах Київщини та Вінниччини, де наявні виробничі потужності «Агрофорту». Нагадаємо, що проєкти було реалізовано за сприяння Фонд "МХП-Громаді" в межах конкурсів «Час діяти, Україно!» та «Будь ЕКО», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
МХП передав 500 кг зерна кукурудзи та пшениці для гуманітарного штабу Тростянецької селищної територіальної громади на Сумщині.
Довідка
МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.