Завдяки МХП на Київщині та Вінниччині з'явилися майже 30 комплексів для сортування сміття

Цитата

«27 комплектів контейнерів для роздільного сортування сміття з’явилися протягом минулого року в селах Київщини та Вінниччини, де наявні виробничі потужності «Агрофорту». Нагадаємо, що проєкти було реалізовано за сприяння Фонд "МХП-Громаді" в межах конкурсів «Час діяти, Україно!» та «Будь ЕКО», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

МХП передав 500 кг зерна кукурудзи та пшениці для гуманітарного штабу Тростянецької селищної територіальної громади на Сумщині.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). Засновник компанії - Юрій Косюк.