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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53451 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74348 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110434 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145953 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196108 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193672 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280034 просмотра

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Нанес 11 ударов ножом: на Буковине за убийство задержали 19-летнего юношу

Нанес 11 ударов ножом: на Буковине за убийство задержали 19-летнего юношу

Киев  •  УНН

 • 20364 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. На Буковине полицейские задержали 19-летнего юношу, подозреваемого в причастности к совершению умышленного убийства, а именно - нанесению 11 ударов ножом знакомому, который после этого умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.

Детали

Ночью, 13 марта, в полицию поступило сообщение от жителей села Долгополье о том, что у местного магазина они обнаружили мужчину без признаков жизни.

"Правоохранители сразу установили личность погибшего. Им оказался 22-летний местный житель", - указали в полиции.

Полицейские опросили граждан, которые могли владеть информацией об обстоятельствах правонарушения, осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

"При осмотре тела погибшего эксперт-криминалист обнаружил почти 11 ножевых колото-резаных ран. Для установления причины смерти полицейские направили тело на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Правоохранители отработали несколько версий и проверили круг лиц, которые могли быть причастны к совершению указанного преступления.

"По результатам проведенных первоочередных следственно-розыскных действий сотрудники полиции выяснили, что во время распития спиртных напитков между погибшим и 19-летним жителем села Яблуница Вижницкого района возник спор. Во время драки младший мужчина схватил нож и нанес другому многочисленные ранения", - рассказали в полиции.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали мужчину в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. За содеянное правонарушителю грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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