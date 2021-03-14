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Разбил бутылку и полоснул стеклом по шее: мужчине грозит до восьми лет за решеткой

Разбил бутылку и полоснул стеклом по шее: мужчине грозит до восьми лет за решеткой

Киев  •  УНН

 • 16610 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В столице полицейские задержали мужчину по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений киевлянину - во время конфликта злоумышленник разбил стеклянную бутылку и ударил знакомого по шее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Цитата:

"Пострадавший распивал алкогольные напитки с двумя мужчинами, с которыми познакомился накануне. Впоследствии между 26-летним киевлянином и одним из мужчин возник конфликт, в ходе чего правонарушитель разбил бутылку, ударил осколком стекла оппонента в шею и скрылся с места происшествия", - указали в полиции выясненное во время отработки правонарушения.

Детали

Инцидент произошел возле магазина на бульваре Вацлава Гавела. На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, 1994 года рождения, с резаной раной шеи, которого медики немедленно госпитализировали в больничное учреждение для оказания помощи.

Проведя комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции совместно с оперативниками столичного главка установили, что к совершению преступления причастен 42-летний житель Киевской области, ранее судимый за аналогичное преступление. Мужчину разыскали и задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Начато досудебное расследование по части первой статьи 121 Уголовного кодекса Украины, это - умышленное тяжкое телесное повреждение. Фигуранту сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Добавим

В феврале во Львове 15-летний забил бездомную женщину до смерти. Следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему парню. За содеянное подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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