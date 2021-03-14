Розбив пляшку і полоснув склом по шиї: чоловіку загрожує до восьми років за гратами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У столиці поліцейські затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень киянину - під час конфлікту зловмисник розбив скляну пляшку та вдарив нею знайомого по шиї. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Цитата:

"Потерпілий розпивав алкогольні напої з двома чоловіками, з якими познайомився напередодні. Згодом між 26-річним киянином та одним із чоловіків виник конфлікт, у ході чого правопорушник розбив пляшку, вдарив уламком скла опонента в шию та втік з місця події”, - вказали у поліції з'ясоване під час відпрацювання правопорушення.

Деталі

Інцидент стався поблизу магазину на бульварі Вацлава Гавела. На місці події правоохоронці виявили чоловіка, 1994 року народження, із різаною раною шиї, якого медики негайно госпіталізували до лікарняного закладу для надання допомоги.

Провівши комплекс необхідних оперативно-розшукових заходів, співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції спільно з оперативниками столичного главку встановили, що до скоєння злочину причетний 42-річний житель Київської області, раніше судимий за аналогічний злочин. Чоловіка розшукали та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато досудове розслідування за частиною першою статті 121 Кримінального кодексу України, це — умисне тяжке тілесне ушкодження. Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Додамо

У лютому у Львові 15-річний забив безпритульну жінку до смерті. Слідчі повідомили про підозру неповнолітньому хлопцю. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі.

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