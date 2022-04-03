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Задача, которую ставит путин по уничтожению нашего государства никуда не исчезает-Данилов

Киев • УНН

 • 110647 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телерадиомарафона "Единые новости" рассказал о действиях рашистов на временно оккупированных территориях и реакции мирового сообщества на эти действия в освобожденных городах. Об этом сообщает УНН.

Задача, которую ставит путин по уничтожению нашего государства никуда не исчезает-Данилов

Цитата

"Когда говорят, что они отступают - это не совсем соответствует действительности. Их день наши ВСУ, они здесь обломами себе зубы и поэтому теперь вынуждены бежать из этой теритрії и их настигают наши ВСУ и делают все необходимое, что надо делать с оккупантами - это первая ситуация", - рассказал секретарь СНБО.

Детали

Данилов рассказал о ситуации на временно оккупированных территориях на востоке Украины. Он утверждает, что на этом направлении будут вестись ожесточенные бои.

"То, что касается направления Луганской, Харьковской, Донецкой областях. Там сейчас собираются крупные группировки, останавливаться они не собираются. Задача, которую ставит путин по уничтожению нашего государства - они никуда не исчезают. Единственное, что они сегодня будут делать - перегруппировка. Имеют большое желание именно на этом направлении сделать большие проблемы для наших ВСУ и мы так же ожидаем, что в ближайшее время там будут ожесточенные бои вестись за нашу территорию.

Алексей Данилов добавил, что кроме военных, большое мужество проявляют руководители областных администраций. Он назвал их настоящими героями.

Также рассказал, о недостойном реагировании мирового сообщества на действия оккупантов, которые произошли в освобожденных городах.

"Я не вижу заявления членов совета безопасности ООН, есть такая институция в мире. Я бы считаю, что после того, как такое произошло, после того, как стало известно всему миру, они должны были бы срочно собраться, дать оценку и решать, кто там должен быть в этом совете, кто не имеет. Поэтому это как-то странно выглядит. Наша страна, мы боремся за независимость, за свободу всей Европы. Вся Европа это понимает. Это понимают поляки, страны Балтии, а вот поведение тех самых немцев, которые говорят, для них их собственное благосостояние намного, скажем так выше, чем жизни людей. Вы знаете, в современном мире такие вещи недопустимы", - рассказал Данилов.

Напомним

Оккупанты, выехали из зоны ЧАЭС до беларуси, опасные для общества: они вывезли радионуклиды.

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