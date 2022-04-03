Завдання, яке ставить путін по знищенню нашої держави нікуди не зникає - Данілов

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"Коли кажуть, що вони відступають - це не зовсім відповідає дійсності. Їх день наші ЗСУ, вони тут обломами собі зуби і тому наразі змушені тікати з цієї теритрії і їх наздоганяють наші ЗСУ і роблять все необхідне, що треба робити з окупантами - це перша ситуація", - розповів секретар РНБО.

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Данілов розповів про ситуацію на тимчасово окупованих територях на сході України. Він стверджує, що на цьому напрямку будуть вестися запеклі бої.

"Те, що стосується напрямку Луганської, Харківської, Донецької областях. Там наразі збираються великі угрупування, зупинятися вони не збираються. Завдання, яке ставить путін по знищенню нашої держави - вони нікуди не зникають. Єдине, що вони сьогодні будуть робити - перегрупування. Мають велике бажання саме на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших ЗСУ і ми так само очікуємо, що найближчим часом там будуть запеклі бої вестися за нашу територію.

Олексій Данілов додав, що крім військових, велику мужність проявляють очільники обласних адміністрацій. Він назвав їх справжніми героями.

Також розповів, про недостойне реагування світової спільноти на дії окупантів, які відбулися у визволених містах.

"Я не бачу заяви членів ради безпеки ООН, є така інституція у світі. Я би вважаю, шо після того, як таке відбулося, після того, як стало відомо усьому світу, вони мали б терміново зібратися, дати оцінку і вирішувати, хто там має бути у цій раді, хто не має. Тому це якось дивно виглядає. Наша країна, ми боремося за незалежність, за свободу усієї Європи. Уся Європа це розуміє. Це розуміють поляки, країни Балтії, а от поведінка тих самих німців, які кажуть, для них їх власний добробут набагато, скажімо так вищий, ніж життя людей. Ви знаєте, у сучасному світі такі речі є неприпустимим", - розповів Данілов.

Нагадаємо

Окупанти, які виїхали із зони ЧАЕС до білорусі, небезпечні для суспільства: вони вивезли радіонукліди.