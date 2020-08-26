Задача Президента: в IFC рассказали, как правительство и Рада справились с концессией портов

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12087 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73776 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107826 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179855 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183621 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390949 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226288 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501012 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349443 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230466 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.2м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21438 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47006 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15855 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15450 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16166 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142984 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130964 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219399 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390951 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501013 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12087 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38551 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38244 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45819 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75788 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Задача Президента: в IFC рассказали, как правительство и Рада справились с концессией портов

Киев • УНН

 • 14645 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. К 2024 году Украина планирует инвестировать в важнейшие транспортные системы, включая порты, по меньшей мере 20 миллиардов долларов. Достичь такой амбициозной цели за счет только государственного финансирования невозможно. Именно поэтому к процессу присоединился член группы Всемирного банка - международная финансовая корпорация IFC. О том, как Украина впервые передала порты в концессию, УНН рассказал региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

Задача Президента: в IFC рассказали, как правительство и Рада справились с концессией портов

"IFC работала с правительством Украины, чтобы помочь создать среду, в которой частные компании могли бы инвестировать в инфраструктурные проекты в рамках различных моделей государственно-частного партнерства", - говорит он.

Пеллмар уточнил, что одним из ключевых препятствий для внедрения модели государственно-частного партнерства (ГЧП) было отсутствие законодательной базы. Проблема была решена осенью прошлого года, когда парламентарии одобрили ЗУ "О концессии".

"Принятый в 2019 году закон о концессиях, внесение изменений в закон о ГЧП и создание Агентства по развитию ГЧП создали основу для содействия стратегическим инвестициям в физическую и социальную инфраструктуру Украины. Благодаря этим инвестициям повышается экспортная конкурентоспособность, увеличиваются поступления в бюджеты всех уровней и улучшается местная коммунальная инфраструктура", - говорит Пеллмар.

Отметим, что ЗУ "О концессии" четко определил права и обязанности инвестора и государства, установив на рынке прозрачные правила игры. По мнению народных депутатов, одобрению закона и дальнейшей успешной концессии украинских портов способствовала политическая воля Президента Владимира Зеленского и нового состава Верховной Рады.

Такого же мнения и в IFC. Пеллмар напоминает, что правовой механизм, заложенный законом, позволил провести два успешных конкурса - о передаче в концессию двух украинских портов: "Ольвии" и "Херсона".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мининфраструктуры объявило старт концессионного проекта в порту Черноморска

Добавим, что оба конкурса были завершены в январе. Согласно дедлайну, публично озвученному Президентом Владимиром Зеленским.

"Успешное закрытие пилотных концессий в портах "Ольвия" и "Херсон" подтвердило, что модель государственно-частного партнерства является действенной для привлечения частных инвестиций в инфраструктуру Украины. Мы гордимся тем, что оба проекта значительно превышают ожидания в плане инвестиций и концессионных платежей", - добавил он.

В IFC говорят, что готовы помогать украинскому правительству в реализации концессий в секторах автомобильных дорог, аэропортов, железнодорожном и энергетическом секторах. Это позволит увеличить приток инвестиций и ускорить экономический рост страны, убежден Пеллмар.

Напомним, победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стала компания "Рисоил-Херсон". В свою очередь концессионером порта "Ольвия" стала катарская компания QTerminals.

"Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру. Концессия предоставляется на 30 лет, но уже к 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов на уровне не менее 1,36 млн тонн.

В то же время, концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет. Концессионные условия предусматривают отчисления QTerminals ежегодных концессионных платежей государству в размере 82 млн грн и выполнение инвестиционных обязательств на 3,4 млрд грн (за 5 лет). Также катарская компания обязана вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевской области 80 млн грн.

"Всего за 35 лет концессии ("Ольвии" - ред.) будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23