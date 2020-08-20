Зеленський успішно передав в концесію обіцяні порти менше, ніж за рік

“Провести пілотні конкурси з передачі в концесію морських портів "Ольвія“ і "Херсон“. Термін — до 1 січня наступного року. Відповідальний — міністр інфраструктури Владислав Криклій”, — заявив тоді на нараді Зеленський.

Обидва конкурси були завершені у січні. Переможцем конкурсу на концесію порту “Херсон” стала компанія “Рисоіл-Херсон”. Своєю чергою концесіонером порту “Ольвія” стала катарська компанія QTerminals.

Зазначимо, що концесія — це тимчасове право приватного інвестора використовувати державний об’єкт інфраструктури в обмін на його розвиток. Концесіонери можуть відраховувати державі платежі, зокрема відсотки від прибутку та вкладати кошти в розвиток інфраструктури регіону присутності. При цьому право власності на об’єкт залишається за державою.

Так, “Рисоіл-Херсон” зобов’язалася інвестувати в розвиток порту “Херсон” близько 300 млн грн. І ще 18 млн грн — вкласти в місцеву інфраструктуру. Концесія надається на 30 років, але вже до 2030 року концесіонер зобов’язався забезпечити обсяги перевалки вантажів на рівні не менше 1,36 млн тонн.

“Це дасть стабільний розвиток, збережені та нові робочі місця, добробут всього міста і регіону, сприятливі умови для зростання економіки”, — прокоментував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Водночас, концесія порту “Ольвія” надається на 35 років. Концесійні умови передбачають відрахування QTerminals щорічних концесійних платежів державі у розмірі 82 млн грн і виконання інвестиційних зобов’язань на 3,4 млрд грн (за 5 років). Також катарська компанія зобов’язана вкласти у розвиток місцевої інфраструктури Миколаївщини 80 млн грн.

“Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій. Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після "Криворіжсталі“ та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності”, — зазначив Криклій.

Станом на сьогодні обидва порти успішно передані в концесію. На черзі, за словами міністра інфраструктури, порт “Чорноморськ”.