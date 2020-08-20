Зеленский успешно передал в концессию обещанные порты меньше, чем за год
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В сентябре прошлого года Президент Владимир Зеленский поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию передать в концессию два украинских порта: "Ольвию" и "Херсон", сообщает УНН.
"Провести пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон". Срок - до 1 января следующего года. Ответственный - министр инфраструктуры Владислав Криклий", - заявил тогда на совещании Зеленский.
Оба конкурса были завершены в январе. Победителем конкурса на концессию порта "Херсон" стала компания "Рисоил-Херсон". В свою очередь концессионером порта "Ольвия" стала катарская компания QTerminals.
Отметим, что концессия - это временное право частного инвестора использовать государственный объект инфраструктуры в обмен на его развитие. Концессионеры могут отчислять государству платежи, в том числе проценты от прибыли и вкладывать средства в развитие инфраструктуры региона присутствия. При этом право собственности на объект остается за государством.
Так, "Рисоил-Херсон" обязалась инвестировать в развитие порта "Херсон" около 300 млн грн. И еще 18 млн грн - вложить в местную инфраструктуру. Концессия предоставляется на 30 лет, но уже к 2030 году концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов на уровне не менее 1,36 млн тонн.
"Это даст стабильное развитие, сохраненные и новые рабочие места, благосостояние всего города и региона, благоприятные условия для роста экономики", - прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
В то же время, концессия порта "Ольвия" предоставляется на 35 лет. Концессионные условия предусматривают отчисление QTerminals ежегодных концессионных платежей государству в размере 82 млн грн и выполнение инвестиционных обязательств на 3,4 млрд грн (за 5 лет). Также катарская компания обязана вложить в развитие местной инфраструктуры Николаевской области 80 млн грн.
"Всего за 35 лет концессии будут привлечены до 17,3 млрд грн инвестиций. Это первая прямая катарская инвестиция, вторая по объему инвестиция после "Криворожстали" и одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости", - отметил Криклий.
На сегодня оба порта успешно переданы в концессию. На очереди, по словам министра инфраструктуры, порт "Черноморск".