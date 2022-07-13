Николаевская область: к утру оккупанты нанесли 28 ударов с РСЗО, погибли пять человек

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"По состоянию на утро враг нанес 28 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам. В результате чего была повреждена больница и жилые дома. Также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских", - говорится в сообщении.

Дополнение

Вчера, 12 июля, из-за вражеских обстрелов Николаевской области ранения получили еще 34 человека. По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 325 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.