Николаевская область: к утру оккупанты нанесли 28 ударов с РСЗО, погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. К утру российские оккупанты нанесли по Николаевской области 28 ударов с реактивной системы залпового огня (РСЗО) – погибли пять человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"По состоянию на утро враг нанес 28 ударов с РСЗО по разным населенным пунктам. В результате чего была повреждена больница и жилые дома. Также был артобстрел по Витовскому району, предварительно погибли 5 гражданских", - говорится в сообщении.
Дополнение
Вчера, 12 июля, из-за вражеских обстрелов Николаевской области ранения получили еще 34 человека. По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 325 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.