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Миколаївщина: через ворожі обстріли за добу поранено 34 людини

Миколаївщина: через ворожі обстріли за добу поранено 34 людини

Київ • УНН

 • 104483 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Через ворожі обстріли Миколаївської області поранення отримали ще 34 людини, повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.

Цитата

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 34 людини. Дітей серед постраждалих немає", - написала Замазєєва у Telegram.

Деталі

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 325 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 41 постраждалий отримав допомогу амбулаторно, повідомила голова облради.

Так, окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари за минулу добу потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів, зокрема, окупанти випустили дві ракети по Баштанці, є загибла. 

Обстріли, також, зафіксовані у Широківській, Інгульській, Березнегуватській, Шевченківській та Галіцинівській громадах. Є попадання у медзаклад та житлові будинки.

Доповнення

У результаті обстрілів продовжується фіксація займання полів з зерновими.

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