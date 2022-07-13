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Николаевская область: из-за вражеских обстрелов за сутки ранены 34 человека

Киев • УНН

 • 104482 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Из-за вражеских обстрелов Николаевской области ранения получили еще 34 человека, сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 34 человека. Детей среди пострадавших нет", - написала Замазеева в Telegram.

Детали

Всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 325 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно, сообщила глава облсовета.

Так, оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область Под удары за минувшие сутки попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов, в частности, оккупанты выпустили две ракеты по Баштанке, есть погибшая. 

Обстрелы также зафиксированы в Широковской, Ингульской, Березнеговатской, Шевченковской и Галицыновской громадах. Есть попадание в медучреждение и жилые дома.

Дополнение

В результате обстрелов продолжается фиксация возгорания полей с зерновыми.

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