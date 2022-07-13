Миколаївщина: на ранок окупанти завдали 28 ударів із РСЗВ, загинуло п'ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. На ранок російські окупанти завдали по Миколаївщині 28 ударів з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) – загинуло п'ятеро людей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, інформує УНН.
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"Станом на ранок ворог наніс 28 ударів з РСЗО по різним населеним пунктам. Внаслідок чого була пошкоджена лікарня та житлові будинки. Також був артобстріл по Вітовському району, попередньо загинуло 5 цивільних", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Вчора, 12 липня, через ворожі обстріли Миколаївської області поранення отримали ще 34 людини. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 325 громадян, які постраждали від атак окупантів.