Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог

Затягивание процесса продажи яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука со стороны главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.

Да какая служебная халатность? Ну серьезно. Я в украинских реалиях не верю в такие факты, как служебная халатность. Служебная халатность - это отмазка для того, чтобы не было уголовного производства. Типа увольняйте меня административно, потому что типа это служебная халатность. Ну глупый я, не смог и не получилось, каюсь - увольняйте. Ведь максимально возможное наказание за служебную халатность - это увольнение за некомпетентность - считает эксперт.

По его словам, правоохранители должны исследовать, почему яхту медведчука за два года так и не удалось продать.

"Я не суд, чтобы выносить вердикт, но для меня очевидно и однозначно, что действия АРМА были мотивированы. Кому выгодно (что яхту не продали - ред.) - медведчуку, или его куму путину, можем дискутировать. Это пусть изучают правоохранители. Я же могу предположить, что это люди совершают такие действия, потому что они замотивированы деньгами... Полгода она давала предложения, вы вдумайтесь! Половинку! Ага, просто халатность", - указывает политолог.

Контекст

АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.