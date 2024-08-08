Затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Думы не может быть просто служебной халатностью - политолог
Киев • УНН
Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание продажи яхты медведчука главой АРМА Еленой Думой не может быть простой халатностью. Эксперт предполагает, что такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.
Затягивание процесса продажи яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука со стороны главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко.
Да какая служебная халатность? Ну серьезно. Я в украинских реалиях не верю в такие факты, как служебная халатность. Служебная халатность - это отмазка для того, чтобы не было уголовного производства. Типа увольняйте меня административно, потому что типа это служебная халатность. Ну глупый я, не смог и не получилось, каюсь - увольняйте. Ведь максимально возможное наказание за служебную халатность - это увольнение за некомпетентность
По его словам, правоохранители должны исследовать, почему яхту медведчука за два года так и не удалось продать.
"Я не суд, чтобы выносить вердикт, но для меня очевидно и однозначно, что действия АРМА были мотивированы. Кому выгодно (что яхту не продали - ред.) - медведчуку, или его куму путину, можем дискутировать. Это пусть изучают правоохранители. Я же могу предположить, что это люди совершают такие действия, потому что они замотивированы деньгами... Полгода она давала предложения, вы вдумайтесь! Половинку! Ага, просто халатность", - указывает политолог.
Контекст
АРМА недавно оказалось в центре внимания из-за потери яхты Royal Romance, принадлежавшей подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку. Ведь, несмотря на арест яхты хорватским судом и передачу ее Украине для реализации, АРМА за два года так и не смогла продать актив.
Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.
В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.