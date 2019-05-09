Утвержден новый главный тренер женской сборной Украины по гандболу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Олимпийская призерка Наталья Ляпина официально утверждена на посту главного тренера женской сборной Украины по гандболу, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию гандбола Украины.
Назначение Натальи Ляпиной одобрила Комиссия Министерства молодежи и спорта Украины. Подпись под приказом поставил министр Игорь Жданов.
Задача для Ляпиной и сборной Украины является успешное прохождение квалификации на чемпионат Европы-2020.
Напомним, что соперницами украинок по группе ЧЕ станут сборные Румынии, Польши и Фарерских островов. На Евро выйдут по две лучшие команды каждой из отборочных групп.