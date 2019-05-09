Затверджено нового головного тренера жіночої збірної України з гандболу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Олімпійська призерка Наталія Ляпіна офіційно затверджена на посаді головного тренера жіночої збірної України з гандболу, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.
Призначення Наталії Ляпіної схвалила Комісія Міністерства молоді та спорту України. Підпис під наказом поставив міністр Ігор Жданов.
Завдання для Ляпіної та збірної України є успішне проходження кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.
Нагадаємо, що суперницями українок по групі ЧЄ стануть збірні Румунії, Польщі та Фарерських островів. На Євро вийдуть по дві найкращі команди кожної з відбірних груп.