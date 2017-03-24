Задержанную в Минске украинскую журналистку отпустили
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинскую журналистку издания "Новое время" Кристину Бердинских, которая была задержана сегодня в Минске, отпустили. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Журналистов (4 человека, среди которых и я) отпустили. Остальные 10 или 11 человек остались в милиции. Напишу позже подробности ", - написала журналистка.
Напомним, украинскую журналистку издания "Новое время" Кристину Бердинских задержали в Минске.
Как сообщал УНН, 21 марта украинского журналиста Р.Цимбалюка задержали в Москве.