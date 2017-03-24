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Задержанную в Минске украинскую журналистку отпустили

Задержанную в Минске украинскую журналистку отпустили

Киев • УНН

 • 11871 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Украинскую журналистку издания "Новое время" Кристину Бердинских, которая была задержана сегодня в Минске, отпустили. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Журналистов (4 человека, среди которых и я) отпустили. Остальные 10 или 11 человек остались в милиции. Напишу позже подробности ", - написала журналистка.

Напомним, украинскую журналистку издания "Новое время" Кристину Бердинских задержали в Минске.

Как сообщал УНН, 21 марта украинского журналиста Р.Цимбалюка задержали в Москве.

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