Затриману в Мінську українську журналістку відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українську журналістку видання “Новое время” Христину Бердинських, яка була затримана сьогодні в Мінську, відпустили. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Журналістів (4 осіб, серед яких і я) відпустили. Інші 10 чи 11 осіб залишились в міліції. Напишу пізніше подробиці”, — написала журналістка.
Нагадаємо, українську журналістку видання “Новое время” Христину Бердинських затримали у Мінську.
Як повідомляв УНН, 21 березня українського журналіста Р.Цимбалюка затримали у Москві.