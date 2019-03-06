Задержанному на взятке должностному лицу Львовской мэрии сообщили о подозрении

"Задержанному на 8 тыс. грн взятки должностному Львовской мэрии сообщили о подозрении", - написала Сарган.

По ее словам, в настоящее время в суд подано ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.



Как сообщал УНН, начальника отдела финконтроля львовской мэрии поймали на взятке.



В частности, чиновник требовал один процент "отката" от общей суммы договора по согласованию сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов г. Львов.