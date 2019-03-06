Задержанному на взятке должностному лицу Львовской мэрии сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Задержанному на взятке должностному лицу Львовской мэрии сообщили о подозрении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Задержанному на 8 тыс. грн взятки должностному Львовской мэрии сообщили о подозрении", - написала Сарган.
По ее словам, в настоящее время в суд подано ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.
Как сообщал УНН, начальника отдела финконтроля львовской мэрии поймали на взятке.
В частности, чиновник требовал один процент "отката" от общей суммы договора по согласованию сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов г. Львов.