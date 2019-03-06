Затриманому на хабарі посадовцю Львівської мерії повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Затриманому на хабарі посадовцю Львівської мерії повідомили про підозру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
"Затриманому на 8 тис. грн хабара посадовцю Львівської мерії повідомили про підозру", - написала Сарган.
За її словами, наразі до суду подано клопотання про обрання фігуранту міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.
Як повідомляв УНН, начальника відділу фінконтролю львівської мерії затримали на хабарі.
Зокрема, посадовець вимагав один відсоток "відкату" від загальної суми договору за погодження кошторисної документації з виконання ремонтно-будівельних робіт вулиць на території одного з районів м. Львова.